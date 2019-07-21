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Семья из Бреста подняла флаг города на вершину Монблан

22.07.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанин Эдуард Мурашко вместе со своей семьей поднял флаг Бреста на вершину Монблан.


Фото: Эдуард Мурашко

Эдуард Мурашко — альпинист со стажем. В горы поднимается с 1982 года. К 1000-летию Бреста он выступил с инициативой поднять флаг города на вершину Монблан и успешно справился с этой задачей.


Высоту брестчанин «штурмовал» вместе со своей семьей, сообщил TUT.BY Эдуард Мурашко.


 
Теги: Брест
 
 
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К 1000-летию Бреста брестчанин Эдуард Мурашко выступил с инициативой поднять флаг города на вершину Монблан и успешно справился с этой задачей.
 
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