Семья из Бреста подняла флаг города на вершину Монблан

Источник материала: Tut.by

Брестчанин Эдуард Мурашко вместе со своей семьей поднял флаг Бреста на вершину Монблан.



Фото: Эдуард Мурашко

Эдуард Мурашко — альпинист со стажем. В горы поднимается с 1982 года. К 1000-летию Бреста он выступил с инициативой поднять флаг города на вершину Монблан и успешно справился с этой задачей.





Высоту брестчанин «штурмовал» вместе со своей семьей, сообщил TUT.BY Эдуард Мурашко.



