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За слово поплатился жизнью?

23.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

За слово поплатился жизнью?

Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Жизнь подтверждает обратное.

Как сообщил начальник Столинского РОВД полковник милиции Юрий АРСЕНОВИЧ,   трагично закончился конфликт между брестскими строителями в аг. Ольшаны.

Свой выходной рабочие проводили за употреблением спиртного. В ходе словесной ссоры разгорелась драка. 

Молодой мужчина 1999 года рождения нанёс несколько ударов в голову своему оппоненту, после которых тот потерял сознание.  Кстати, досталось и товарищу, который пытался их разнять…

Вызванная на место происшествия скорая констатировала смерть. Травмы, от которых скончался мужчина 1973 года рождения, оказались несовместимы с жизнью: перелом скуловой кости, перелом основания черепа…

По предварительной информации, поводом для ссоры стала неосторожная фраза жертвы.  В отношении подозреваемого РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть человека).

Как оказалось, молодой человек из-за своего несдержанного характера уже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье (ч. 2). Был осужден к четырём годам лишения свободы. Пару месяцев назад вышел на свободу, которой так и не смог насладиться и распорядиться…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Жизнь подтверждает обратное. Как сообщил начальник Столинского РОВД полковник милиции Юрий
 
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