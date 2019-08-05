На базе ДРОЦ «Свитанак» открылся первый в Брестской области международный оздоровительный лагерь «Спасатель»

Источник материала: Полесская правда





Около ста ребят из Польши и Беларуси собрал на полезный отдых международный оздоровительный лагерь «Спасатель», который открылся в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак» на Пинщине. Лагерь организован в рамках международной смены «Дружба без границ».

Организаторами лагеря выступили главное управление по образованию облисполкома и областное общественное объединение «Добровольные пожарные». Идея проведения такого лагеря обсуждалась уже несколько лет, отметил один из инициаторов его проведения глава совета общественного объединения Александр Савчук. Польза от подобных мероприятий безусловная. Ребятам предстоит научиться правильно действовать при пожаре, происшествии на воде и в других чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь и многому другому.

Есть чем поделиться с белорусскими сверстниками гостям из Польши. С опекуном Анной Нестерук в «Свитанак» приехали ребята из добровольной пожарной команды «Столпно» — победителя Всепольского конкурса среди 16 тысяч добровольных молодежных пожарных команд. В их родном 18-тысячном городе Мендзыжец-Подляский (Бяльский повет Люблинского воеводства) кроме государственной пожарной дружины действуют еще три добровольческие пожарные команды. Ребята из «Столпно», как и тысячи их юных коллег, проводят занятия в школах, а в 18 лет сдают испытания на звание настоящих спасателей.

Каждый из двенадцати дней смены в «Свитанке» обещает быть насыщенным. Интересные мастер-классы и практические занятия для подростков подготовили сотрудники МЧС, ГАИ, лесного хозяйства. Не откладывая, уже в день открытия лагеря на Погостском водохранилище водолазы Пинской районной организации ОСВОД продемонстрировали подводный поиск. Ребятам показали, как реанимировать утонувшего.

Открывая лагерь «Спасатель», начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий отметил, что нынешняя смена — это лишь первых шаг в реализации проекта международного сотрудничества по организации такого рода детского отдыха. А это значит, что лагерь планируется сделать традиционным.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

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