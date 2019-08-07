Поздравления от руководства района принимают очередные тысячники

Источник материала: Газета Авангард

Тысячу тонн зерна намолотил Александр Борисенко из ОАО «Николаевка». Равнение на передовиков берет и молодежь сельхозпредприятия.





В этот раз застать аграриев на поле нам не удалось. Свои коррективы в уборочную страду внесла погода. Из-за проливного дождя техника вынуждена простаивать. Тем не менее, заслуженные награды нашли своих героев.

Заслуженные поздравления и слова благодарности от председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой, заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова и председателя районного комитета профсоюза работников АПК Зои Кравченко принимал комбайнер Александр Борисенко, для которого нынешняя уборочная стала тринадцатой по счету.

В хозяйстве хорошо работают не только опытные работники, но и молодежь. Так, первому в районе молодому водителю Сергею Табарану, перевезшему 1000 тонн зерна, вручена грамота от РО ОО «БРСМ».





Как отметила Наталья Киселева, труд хлеборобов нелегок, но аграрии не боятся трудностей, они привыкли работать самоотверженно, показывая достойные результаты и внося весомый вклад в хлебный каравай района.











Ольга ЧЕРНЯКОВА

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