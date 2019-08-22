Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия». 8-017-202-04-01 (городской), 8-029-899-04-01 (МТС).
Помощь оказывается бесплатно, анонимно, круглосуточно и без выходных.
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«Телефон доверия»
23.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия». 8-017-202-04-01 (городской), 8-029-899-04-01 (МТС).
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Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия». 8-017-202-04-01 (городской), 8-029-899-04-01 (МТС).Помощь оказывается бесплатно, анонимно, круглосуточно и без...
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