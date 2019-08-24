Я живу в Башнях. Как в агрогородке не ждут доброго дядю, а сами создают красоту и уют

Источник материала: Tut.by

Давайте сразу: не Бáшни, а Башнú. Жители этого агрогородка в Шумилинском районе Витебской области просят называть его правильно. Говорят, люди чаще всего ставят ударение на первый слог. «Хотя Башнú звучит куда лучше и оригинальнее, чем Бáшни», — уверены местные. А еще они считают, что уют и красоту в агрогородке нужно создавать самим, а не ждать, пока придет добрый «дядя» и поможет. Башнёвцы толокой благоустроили пляж на озере, достраивают детскую площадку, украшают, как могут, подъезды и подворья. А еще хотят поставить символ деревни — башню. Она тут когда-то стояла, охраняя владения местного помещика. Сегодняшние жители думают, как лучше обыграть эту идею.

Пан Полено поставил башню, чтобы стеречь имение и лес

До революции в этих краях жил помещик Константин Полено. Он любил цветоводство и озеленение, привозил растения из-за границы. Некоторые деревья и кусты, посаженные им, сохранились. Так, «панскую» сирень люди c удовольствием разводят во дворах и палисадниках и сегодня.





В самом начале деревни, на возвышенности, стояла высокая сторожевая башня. С нее лесники наблюдали за панским лесом и имением. Скорее всего, отсюда и пошло название деревни — Башни. Во время революции помещичью усадьбу уничтожили, сам пан Полено умер, а его дочь уехала.

TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (временами даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, иногда — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

В войну Башням повезло: они не повторили судьбу сгоревших деревень, как многие другие в окрестностях. Здесь лишились только пяти хат.

В 2005 году Башни стали первым агрогородком в Шумилинском районе. Сегодня здесь живет около 380 человек.

Несмотря на «громкий» статус агрогородка, башневцы боятся: еще пара-тройка лет, и у них может закрыться школа. А если закрывается школа — деревня умирает…

«Дети играли на дороге, а теперь у них есть площадка»

Но деревня жива, пока в ней есть неравнодушные люди. Одна из них — учительница математики Башневской базовой школы Марина Алексеенко. Она приобщает к спорту пьющих односельчан, ходит в краеведческие походы с учениками (изучают валуны, озера, храмы, другие достопримечательности), выигрывает гранты для агрогородка, благоустраивает его вместе с единомышленниками.

В 2015 году TUT.BY писал о победе проекта «Башни — сила воли и сила духа», который Марина Алексеенко подавала на конкурс социальных идей для Беларуси Social Weekend . Тогда, еще до деноминации, местная школа получила 16 миллионов рублей. На эти деньги купили велосипеды, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, наборы для тенниса, лыжи, туристические палатки, гимнастические палки и обручи, спортивную форму и т.д.



Марина Алексеенко

В этом году учительнице-волонтеру удалось исполнить давнюю мечту односельчан — в Башнях, возле школы, появилась площадка для отдыха.

— Наши дети были обделены, у них не было благоустроенной, интересной и доступной площадки, они часто играли прямо на проезжей части либо просто сидели дома, — рассказывает Марина Алексеенко. — Сельчане на собрании решили, что нам нужна хорошая площадка, где дети смогут играть в безопасности, а взрослые с комфортом отдыхать. Фонд «Новая Евразия» проводил конкурс инициатив среди сельских сообществ. И наша школа получила тысячу евро на обустройство современной площадки для отдыха. На эти деньги мы купили и установили беседку и детский игровой комплекс. Он сразу же стал популярным у детворы: никогда не пустует!

Вскоре тут еще поставят контейнеры для раздельного сбора мусора, песочницу, качели, сцену.

— Открытие новой площадки — 21 сентября, — продолжает педагог. — Думаем организовать фри-маркет: сельчане обменяются одеждой, книгами, игрушками. В городах такие мероприятия часто проводятся, а для наших жителей это будет что-то новое.



Горка с домиком на новой детской площадке



Башневская базовая школа

«Собрались толокой — и привели в порядок берег озера»

Марина Егоровна говорит, что башневцы не привыкли ждать, пока придет добрый «дядя» и улучшит их жизнь. В этом году они собрались толокой и привели в порядок берег озера Будовесть.

— Привезли сюда машину песка, сделали небольшой пляж. Очистили берег от аварийных деревьев, а их пни мужчины обработали так, что теперь можно сидеть. Один пень вот стал похож на «трон». Почистили озеро. Хотим еще оборудовать беседку, место для приготовления шашлыков, кострище, поставить тут контейнеры для мусора, туалет.





Этим летом в Башнях появилась, надеются сельчане, новая местная традиция — фестиваль воды.

— Было очень весело, и народ решил, что надо проводить такой праздник каждый год. Правда, настроение нам подпортила сильная буря, которая пронеслась по нашей местности накануне фестиваля и наделала огромной беды. В кочегарке пополам сломало трубу. Потом поставили новую. Ветер свалил много деревьев, а град срезал чуть ли не весь урожай. Луком и салатом тогда пахло на всю деревню! Люди, конечно, очень переживали из-за потерь на огородах и в садах, но все-таки на праздник пришли.

«В день рождения навожу марафет в подъезде»

Подъезд дома № 17 на улице Озерной в Башнях считается «образцово-показательным». И тут тоже не ждут, пока придут коммунальники и наведут красоту. Жильцы сами расписали стены и почтовые ящики. А еще соседи поздравляют друг друга с днями рождения на специальной табличке у дверей.

Сегодня день рождения у старшего по дому — Бориса Ивановича Боевича. И чем, вы думаете, он занят в свой праздник? Вместо того, чтобы пить дома чай с тортом, он поставил в подъезде к стене лестницу и смахивает с окон пыль и паутины.



Борис Боевич наводит порядок в подъезде



Адольф Аванесов и джигит на стене, нарисованный в его честь

— Жена в больнице, я скучаю. Вот и решил в свой день рождения заняться полезным делом — навести тут марафет, исправить то, куда не дошли руки уборщицы от комхоза. Мы же тут живем, кому, как ни нам самим, и думать о красоте и чистоте своего жилья, — рассуждает пенсионер.

— А кто придумывал сюжеты для рисунков на стенах?

— Мы с дочкой и придумывали, а потом она все и нарисовала. Ждали к себе в гости сватов — так на первом этаже появился аист, приносящий в дом счастье, радость, детей и достаток. А на втором этаже у нас живет армянин — Адольф Аванесов. Вот в его честь и нарисовали джигита.

Башневцы стараются облагородить свой агрогородок с помощью подручных средств и фантазии.

— Есть у нас умелец на все руки — Александр Пашкевич, сторож в детском саду. Своими руками он сделал возле садика грибки, цветочницы в виде корзин, различные фигурки. Его же поделки стоят и возле Дома культуры. Александр всегда откликнется и поможет: хоть по электрике, хоть по какому-то ремонту, хоть по уборке упавшего в бурю дерева.



Детский сад



Самодельная горка с песочницей возле одного из домов. Ее жильцы соорудили для детишек своего двора

«Увлеклась ходьбой по осени, а к весне была уже стройняшечкой»

Марина Егоровна знакомит нас с местными «спортсменками и активистками» — заведующей Домом культуры Людмилой Ореховой, учительницей младших классов Валентина Скирман и пенсионеркой Верой Бодю.

Вера Ивановна «подсадила» подруг и многих односельчан на оздоровительную ходьбу.

— Всех уговариваю: «Не сидите дома, не превращайтесь в пенсионеров, ходите! Ходите, как можете, смотрите по состоянию своего здоровья». Смотрю, один увлекся здоровым образом жизни, второй, третий — и так в нашем кругу уже примерно двадцать «ходоков». Кто-то ходит поодиночке, сам себе задает темп, а кому-то лучше ходить быстро и группой. Я хожу одна. Включаю шагомер — и иду до деревни Лесковичи. Туда и обратно — более 6 км. Прихожу — вся спина мокрая, выкладываюсь полностью! Похудела на 30 кг. А начинала с малого — прохаживалась по улице от столба до столба, — рассказывает Вера Бодю.

Людмила Орехова, бывшая легкоатлетка, ходит не менее 10 км каждый день и еще 25 км «наматывает» на велосипеде.

А Валентина Скирман берет на оздоровительные прогулки мужа:

— Ходить начали прошлой осенью, не пропускали ни дня, даже зимой в сильный мороз. Муж в итоге похудел на 6 кг. А я на все 14 кг — к весне была уже стройняшечкой. Пришлось сменить чуть ли не весь гардероб. Носила 54-й размер, а сейчас 48-й. И, вы знаете, ЗОЖ затягивает, хочется продолжать!



Слева направо: Людмила Орехова, Валентина Скирман, Вера Бодю, Марина Алексеенко

«Главные проблемы: не потерять школу и занять детей на досуге»

— В 2005 году, когда у нас открыли агрогородок, тут были все необходимые для жизни объекты. А теперь инфраструктура развалилась. В Башнях остались школа, садик, почта, магазин, ФАП, Дом культуры. Школа, к слову, уже второй год не средняя, а базовая. 1 сентября за парты сядет 55 детей. Но с каждым годом учеников становится меньше и меньше. Все идет к тому, что еще пара-тройка лет — и школы не будет. А если в деревне закрывается школа, то она, как правило, умирает, — с горечью делятся педагоги. — У нас уже и так почти нет молодежи.

Учителя переживают, как занять детей в свободное время.

— Наш школьный стадион — это одни ворота и поле. Спортзал находился в огромном ангаре. Но там течет крыша, и санстанция этой зимой его закрыла. Уроки физкультуры в хорошую погоду проходили на улице. В этом учебном году Марине Егоровне пришлось пожертвовать своим классом математики. В нем уберут парты и сделают спортзал. Но — новая беда: от нас ушел физрук. Его можно понять: как ему в этой «мерзлянке» (спортзале в ангаре. — Прим. TUT.BY) работать? В свое врем он создал борцовский уголок. А придет ли к нам новый физрук — неизвестно. Выходит, у детей не будет ни секции борьбы, ни уроков физкультуры. Некое подобие тренажерного зала существовало в нашем Доме культуры — мужчины оборудовали там уголок с гирями и штангами. Но и его прикрыли — сказали, нужен специальный тренер. А где его взять?



Школьный стадион





Башневские дети, по словам педагогов, очень хотят заниматься спортом и путешествовать. Учителя делают для этого все, что в их силах.

— Наши дети невыездные, родители никуда их не возят. По сути, кроме Шумилино и Витебска, они ничего и не видели. От школы, в рамках туристического проекта, мы возили их по окрестным деревням, знакомили с местными достопримечательностями и известными людьми, — рассказывает Валентина Скирман. — Однажды приехали на товарищескую спортландию в Слободу. А там — современный крутой спортзал. Наши дети, увидев эту красоту, пооткрывали рты. Пришлось на ходу менять задания эстафеты, так как наши ученики не владели теми спортивными снарядами, которые есть в этом зале. Так было жалко наших детей! Но кто, вы думаете, победил? Башневцы!



Почти в каждом доме в Башнях кто-то, а то и вся семья работают в Шумилино. Для многих из них актуальна проблема с транспортом: автобус из райцентра приезжает в агрогородок в два часа дня. И как добираться домой тем, кто работает до вечера?





«Сразу влюбилась в эти края»

Марина Алексеенко живет в Башнях уже 33 года. Ровно столько же работает в местной школе.

— В Башни я вышла замуж. С мужем Сергеем Кирилловичем, тоже учителем, вместе учились в институте. Окончили вуз, поженились и приехали на его родину — он из соседней деревни Полтево. В Башнях нам дали 3-комнатную квартиру. Чем плохо для молодой семьи на старте? Есть у нас и хозпостройки: гараж, сеновал, сараи. Когда помоложе были, свиней и корову держали. По выходным я ездила в Витебск на рынок и продавала творог. Разметали его вмиг! — вспоминает учительница. — А сейчас уже нет сил и времени держать живность.

Марина Егоровна — родом из Постав, и поначалу ее семья удивлялась: как это она променяла свой город на деревню под Шумилино, вообще на восточный регион?

— Мама моя даже на свадьбу ко мне не поехала. А мне в Башнях хорошо. Я сразу влюбилась в эти края. Мы с мужем и за границей бываем, и по Беларуси путешествуем. Сельская жизнь не ограничивает кругозор. Но, как мне кажется, нет на свете ничего роднее и лучше места, где ты живешь.



Постройки местного колхоза

Кстати, жители агрогородка хотят как-то обыграть его название и поставить у себя настоящую башню.

— Может, не такую высокую, как когда-то у пана. Но какой-то свой символ нам нужен. А пока что башни в Башнях есть только на фермах местного сельхозпредприятия ОАО «Агро-Боровинка», — шутят местные.