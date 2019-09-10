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Минчанин выиграл дело против МВД, ему должны выплатить более 2800 рублей

11.09.2019 13:25 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Заводской район Минска огласил сегодня решение по иску избитого сотрудниками ОМОН Дмитрия Середы и его семьи к Министерству финансов, ГУВД Мингорисполкома, МВД и РУВД Заводского района.

Напомним, 4 августа 2016 года в квартиру Дмитрия Середы, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, ворвались неизвестные в масках, положили его лицом в пол, заломили руки за спину, надели наручники и доставили в РУВД. Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве и отпущен только на следующий день.

Три года Середа добивался возбуждения уголовного дела за превышение полномочий, его семь раз заводили и прекращали. Сейчас Следственный комитет снова проводит проверку. Правозащитники считают, что подвижки связаны с совещанием у Александра Лукашенко, во время которой он критиковал правоохранительные органы.

Судья Людмила Гедранович удовлетворила сегодня исковые требования частично: постановила компенсировать материальный ущерб за сломанные входные двери, выбитые стекла в балконных дверях, затраты на лечение у психотерапевтов, услуги адвоката, госпошлины. Общая сумма компенсации для Дмитрия Середы, его жены и несовершеннолетней дочери составила 2 886 белорусских рублей, сообщили в Правозащитном центре «Вясна».

Выплатить компенсацию по исковым требованиям должна только казна Республики Беларусь, именно в этом и заключается частичность удовлетворения по иску.

При этом, милиционеры, которые выступали в суде отказались приносить извинения Середе, пишет Tut.by.

«Никаких извинений в этой части мы принести просто не можем», - заявил начальник криминальной милиции Заводского РУВД Виталий Капилевич, который считает, что милиционеры действовали в рамках закона.

Правозащитники называют это решение суда однозначной победой.

«Суд рассмотрел доводы сторон, и, несмотря на объяснения представителей ответчиков, можно сказать, установил нарушение прав Дмитрия Середы и его семьи на неприкосновенность жилища и личную неприкосновенность», - прокомментировал решение суда юрист «Вясны» Павел Сапелко, который помогал пострадавшему.

По его словам, «такое решение суда закладывает фундамент для дальнейших наших действий - привлечения к уголовной ответственности тех сотрудников милиции и ОМОНа, который применили неправомерную силу и спецсредства при задержании Дмитрия, и требование компенсации за моральный ущерб, нанесенный его семье».

 
Теги: Минск
 
 
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Заводской район Минска огласил сегодня решение по иску избитого сотрудниками ОМОН Дмитрия Середы и его семьи к Министерству финансов, ГУВД Мингорисполкома, МВД и...
 
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