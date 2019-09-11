На ulej.by начали собрать деньги на гинекологическое кресло для женщин с инвалидностью

Источник материала: Tut.by

На краудфандинговой платформе ulej.by начался сбор средств в рамках социального проекта для женщин с инвалидностью «Бязмежная», сообщила специалист по коммуникациям Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Анна Левданская, передает БелаПАН .

Цель — собрать средства (не менее 10 500 рублей) на покупку современного универсального гинекологического кресла для женщин с инвалидностью. Оно будет установлено в Брестском областном родильном доме.

— Однако этот проект не про деньги, он про доступность, — подчеркнула Левданская.

Авторы проекта поднимают проблему доступности медицинских услуг для людей с инвалидностью в Беларуси. Еще одна цель проекта — изменить отношение общества к вопросу репродуктивного здоровья женщин с инвалидностью и предоставить им доступ к медицинским услугам, которые соответствуют их потребностям.

Заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ «Мать и дитя» Татьяна Ващилина сообщила, что в мире живет более 1 млрд людей с инвалидностью, в Беларуси — около 570 тысяч. Это каждый 17-й житель страны.

— Женщины с инвалидностью часто сталкиваются с недоступностью услуг, в частности, в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Причинами этого могут быть отсутствие оборудования, информации, недостаток навыков общения с такой категорией пациенток у медперсонала. Что касается физической доступности, в клиниках это не ограничивается отсутствием пандусов и других преград. Например, для слепых женщин барьер — недоступность информации, отсутствие специальных меток, — сказала Ващилина.

По мнению авторов проекта, более комфортные технологические условия позволяют женщинам посетить гинеколога без чувства беспомощности, неловкости и унижения. Решение этой проблемы — установка современных гинекологический кресел, соответствующих потребностям женщин с инвалидностью. Высота обычного кресла в поликлинике — 90 см, а высота инвалидной коляски — 50 см. Разница в 40 см — это большой барьер для женщины на коляске. Высота современных кресел регулируется до нужной таким пациенткам высоты.

— Кроме того, современное кресло удобнее для всех женщин, в том числе с временной потерей здоровья (например, с переломом ноги), с большим весом, — отметила Левданская.

Первый шаг уже был сделан: в мае 2019 года такое кресло появилось в Минском областном роддоме благодаря финансированию бизнесов-подписантов Глобального договора в Беларуси, офисом которого является местный фонд «Добра».

По словам координатора программной деятельности ЮНФПА Александра Давиденко, сбор средств на кресло в рамках проекта «Бязмежная» продлится до 12 октября. Дальше организаторы и партнеры проекта планируют искать средства и возможности для установки современных кресел во всех областях страны. В течение года Фонд ООН в области народонаселения надеется установить еще два-три таких кресла в регионах.

Проект «Бязмежная» инициирован ЮНФПА в Беларуси совместно с Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников (РАИК), фондом «Добра"и Министерством здравоохранения, стартап-компанией Flo Health, EVA CLINIC и краудфандинговой платформой Ulej.