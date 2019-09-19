Чтобы отношения развивались

Источник материала: Чырвоны прамень

Визит в Беларусь заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла состоялся 17 сентября. По программе пребывания прошла встреча на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны обсудили вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.





Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы. Об этом он заявил в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

«Приятно вас видеть здесь – не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь», – сказал Глава государства.»В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает», – добавил белорусский лидер.

«Я убежден, что ваш визит по крайней мере руководству Беларуси, белорусскому народу предоставит возможность более объективно посмотреть на мир исходя из той информации, которую я рассчитываю получить от весьма информированного человека», – отметил Глава государства.»Будем делать все, чтобы наши отношения развивались», – подчеркнул белорусский лидер.

«Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения», – сказал Александр Лукашенко.

США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», – сказал Дэвид Хэйл.

«Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение – большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», – подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Он отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере. «А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси», – добавил Дэвид Хэйл.