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Жителям некоторых домов в Пинске отключили горячую воду. Почему?

23.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жителям некоторых домов в Пинске отключили горячую воду. Почему?
С 23 сентября по 4 октября будет отсутствовать горячая вода в жилых домах:

  • ул. Первомайская, 131, 133, 137, 139, 143,
  • ул. Телефонная, 15,
  • ул. Парковая, 3, 5,
  • в ГУО «Ясли-сад № 29 города Пинска».

Отключение горячей воды обусловлено тем, что по улице Первомайской проводятся ремонтные работы тепловой сети. Такие же неудобства ощутят на себе и жители некоторых домов, которые расположены рядом с ул. Ж. Гуренковой, где также ведутся ремонтные работы теплосети.

Так, с 24 по 25 сентября будет отсутствовать горячая вода в жилых домах:

  • ул. Ж. Гуренковой, 1, 3, 8, 11,
  • ул. Клещева, 17, 19, 21, 27, 29, 31,
  • ул. Рокоссовского, 32,
  • ул. Студенческая, 27, 29,
  • ул. Интернациональная, 67,
  • ГУО «Ясли-сад № 4 города Пинска»,
  • ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска».

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

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