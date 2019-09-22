Жителям некоторых домов в Пинске отключили горячую воду. Почему?
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Источник материала:
Полесская правда
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будет отсутствовать горячая вода в жилых домах: С 23 сентября по 4 октября
ул. Первомайская, 131, 133, 137, 139, 143,
ул. Телефонная, 15,
ул. Парковая, 3, 5,
в ГУО «Ясли-сад № 29 города Пинска».
Отключение горячей воды обусловлено тем, что по улице Первомайской проводятся ремонтные работы тепловой сети. Такие же неудобства ощутят на себе и жители некоторых домов, которые расположены рядом с ул. Ж. Гуренковой, где также ведутся ремонтные работы теплосети.
Так,
с 24 по 25 сентября будет отсутствовать горячая вода в жилых домах:
ул. Ж. Гуренковой, 1, 3, 8, 11,
ул. Клещева, 17, 19, 21, 27, 29, 31,
ул. Рокоссовского, 32,
ул. Студенческая, 27, 29,
ул. Интернациональная, 67,
ГУО «Ясли-сад № 4 города Пинска»,
ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска».
По информации
официального сайта Пинского горисполкома.
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