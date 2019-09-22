Жителям некоторых домов в Пинске отключили горячую воду. Почему?



С 23 сентября по 4 октября будет отсутствовать горячая вода в жилых домах:

ул. Первомайская, 131, 133, 137, 139, 143,

ул. Телефонная, 15,

ул. Парковая, 3, 5,

в ГУО «Ясли-сад № 29 города Пинска».

Отключение горячей воды обусловлено тем, что по улице Первомайской проводятся ремонтные работы тепловой сети. Такие же неудобства ощутят на себе и жители некоторых домов, которые расположены рядом с ул. Ж. Гуренковой, где также ведутся ремонтные работы теплосети.

Так, с 24 по 25 сентября будет отсутствовать горячая вода в жилых домах:

ул. Ж. Гуренковой, 1, 3, 8, 11,

ул. Клещева, 17, 19, 21, 27, 29, 31,

ул. Рокоссовского, 32,

ул. Студенческая, 27, 29,

ул. Интернациональная, 67,

ГУО «Ясли-сад № 4 города Пинска»,

ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска».