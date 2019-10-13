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Лето возвращается. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

14.10.2019 07:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и солнечной, сообщает pogoda.by.


В понедельник будет ясно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20°С.

Во вторник утром на город опустится туман, днем будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +19°С.

Среда будет ясной. Днем за окном будет +18.+20°С.

Утром и вечером в четверг будет туман. Видимость — 500−800 метров. Днем — облачно с прояснениями и до 18 градусов тепла.

А в пятницу в Брест вернутся дожди — и будут лить с утра и до вечера. Днем возможна гроза. Столбик термометра опустится до +16°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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