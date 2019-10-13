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Лето возвращается. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
14.10.2019 07:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой и солнечной,
В понедельник будет ясно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20°С.
Во вторник утром на город опустится туман, днем будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +19°С.
Среда будет ясной. Днем за окном будет +18.+20°С.
Утром и вечером в четверг будет туман. Видимость — 500−800 метров. Днем — облачно с прояснениями и до 18 градусов тепла.
А в пятницу в Брест вернутся дожди — и будут лить с утра и до вечера. Днем возможна гроза. Столбик термометра опустится до +16°С.
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Но в пятницу возможен дождь с грозой.
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