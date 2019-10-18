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«Если бы я была мэром». Брестчанки Мария и Наталья хотят парк для детей с особыми потребностями

19.10.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанки Мария и Наталья считают, что в городе есть одна важная проблема — нехватка в городе аттракционов для детей с особыми потребностями. Как ее решить, они рассказали в своей заявке на творческий конкурс «Если бы я был мэром».


Фото читательницы

Город Брест — это город для любого человека, несмотря на его физические особенности, и это хочется сохранить.

В последнее время в нашем городе открываются различные зоны отдыха, развлекательные центры, игровые зоны, появляются множество торговых центров и т.д.

Но на наш взгляд городу Бресту необходим парк развлечений для детей с ограниченными возможностями, где они чувствовали бы себя комфортно, у них была возможность играться с другими детьми, кататься на аттракционах, улыбаться и просто быть счастливыми. Давайте подарим им и их прекрасным родителям возможность чувствовать себя частью города, где создаются условия для всех его жителей.


Справа на фото качели для детей-колясочников. Фото читательницы

Такой парк будет состоять из нескольких секций для детей с любой формой инвалидности. На входе родители смогут воспользоваться специальными инвалидными колясками для передвижения по территории. Встречать маленьких гостей будут аниматоры с подарками.

В парке будет расположено колесо обозрения, аттракционы — как и для детей, так и для взрослых, — которые предусматривают специальные площадки для людей с ограниченными возможностями, игровые секции, лабиринт смеха.


Фото читательницы

Также будут проводиться различные представления, шоу мыльных пузырей. На территории парка будут размещены миниатюрные фигурки персонажей из мультфильмов для красоты и фотографий. Можно организовать и секцию для творчества, в которой любой ребенок сможет раскрыть свой талант. Зона будет оборудована различными досками для росписи мелками и цветными карандашами.

Кроме того в парке найдется место и медпункту для оказании помощи людям, с особыми потребностями.

Как вам идея?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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