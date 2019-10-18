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Белорусская команда вошла в первую десятку на ЧМ по дегустации вин вслепую во Франции

19.10.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В королевском замке Шамбор на Луаре в субботу, 12 октября, прошел Чемпионат мира по дегустации вин вслепую. Чемпионат проходит в седьмой раз, в этом году участие приняли 27 стран, среди них — пять новых команд. Впервые приехали дегустировать вино на соревновании мирового уровня команды Казахстана, Эстонии и Украины. Кроме того, в конкурсе приняли участие Россия и Беларусь, которой удалось войти в первую десятку, сообщает RFI.

Чемпионат был создан в 2013 году. До этого журнал Vins de France проводил внутрифранцузские соревнования, но очень скоро к ним захотели присоединиться соседние страны — Бельгия, Люксембург, Монако, Италия. А когда чемпионат стал европейским, в число участников попросилась команда из Китая. О том, как организован конкурс, рассказывает его организатор, журналист профильного издания Vins de France Филипп де Кантенак: «Сначала в каждой стране проходят национальные соревнования, и их участники выходят на международный уровень. Хотя среди участников много людей из „винного мира“, но это не профессионалы, дегустатором может стать любой любитель вина. В этом году наш чемпионат открылся для стран Восточной Европы и бывших советских республик».

Команды дегустируют вслепую двенадцать вин: шесть белых и шесть красных. И хотя оцениваются не вина, а способность дегустаторов вслепую узнать их происхождение, выбор вина для конкурса — тоже большое искусство. «Я выбираю очень качественные вина. Нет смысла работать с заурядным вином, а кроме того, командам предстоит такая сложная работа, что хочется по крайней мере доставить им удовольствие. Еще один критерий — вина должны быть репрезентативными для своих стран. Поэтому я беру довольно традиционные сорта, а не редкие автохтонные», — продолжает Филипп де Катенак.

По его мнению, интерес к вину в мире резко растет, несмотря на общее снижение потребляемого количества алкоголя: «Пить стали меньше, но лучше по качеству».

Конкурсанты должны угадать не только страну происхождения, но и год, сорт, апеллясьон, терруар, а при возможности и производителя. Из всех постсоветских стран в первую десятку вошла только Беларусь. Но результатом команда все равно не довольна. «Мы выступили лучше, чем в прошлом году, — говорят ее участники, — но могли бы еще лучше. Нам, к сожалению, не удалось правильно указать последнее, десертное вино. Было очевидно, что это сотерн, но мы подумали, что, находясь на Луаре, есть много шансов встретить местное вино. Мы не поверили собственному вкусу и ошиблись».


Команда Беларуси участвовала на чемпионате впервые и вошла в первую десятку. Фото: Guelia Pevzner, ru.rfi.fr

Следующие по рейтингу были эстонцы, а Украина и Россия пришли к финишу плечом к плечу, с разницей всего в одно очко. Россия заняла 18 место, Украина — 19. Капитан российских участников — француз Эрик Бурден, глава одного из винных клубов Бордо, бывший преподаватель русского языка. Он напомнил о том, как все начиналось: «В первый раз Филипп де Кантенак обратился ко мне несколько лет назад, буквально за неделю до чемпионата. Он хотел, чтобы в нем приняла участие команда из России. Пришлось записать туда всех россиян, которые в моем окружении что-то понимали в вине, в том числе мою жену и ее приятельниц. Но в этом году участвует настоящая, профессиональная команда, а меня они пригласили коучем. В этот раз все немного расстроены — в прошлом году результат был лучше».

Украина — одна из постсоветских стран, в которых существует собственное винное производство. О своих винах RFI также рассказала команда из Казахстана, которая хоть и заняла 22 место, но считает, что первый раз был просто пробным. Участники объяснили, что им было очень сложно готовиться — все живут в разных странах. Зато вне рамок чемпионата им удалось угостить коллег казахстанским вином. Артем Лебедев, президент ассоциации сомелье Казахстана, рассказал: «Древняя история нашего вина начинается в VII веке, а современная история казахстанского виноделия началась примерно в 2007 году. Виноградники находятся на юге страны, в отрогах Тянь-Шаня, в Заилийском Алатау, в долине реки Асы и вокруг Алматы». В основном это международные сорта — мерло, каберне фран, рислинг — но также грузинские — саперави и ркацетели, и автохтонные сорта, пока не используемые в производстве.


Для команды Украины, которая впервые принимает участие в соревновании, поездка в Шамбор стала поводом рассказать об украинском винном производстве. Фото: Guelia Pevzner, ru.rfi.fr

По общему мнению постсоветских стран, интерес к вину растет. «Люди хотят развиваться. Узнавать новое», — говорит участница эстонской команды. В этом году победителями чемпионата стали французские дегустаторы. Но не потому, что конкурс — французский. В прошлом году золото досталось Бельгии, а французы были всего на 11-м месте. Как объясняет Филипп де Кантенак, «французам, итальянцам, испанцам труднее разбираться с иностранными винами, мы обычно пьем только свои. Поэтому настоящие фавориты — страны, где своего производства нет, в том числе, например, скандинавские. Они привыкли пробовать иностранные вина, у них обычно шире кругозор».

Из представленных в Шамборе 12 бутылок были испанское, немецкое, греческое, австралийское, итальянское, американское и аргентинское вина. Правда, дегустация проходила в самом красивом королевском замке Франции, построенном Франциском I, и возможно, помогли родные стены. Так, во всяком случае, считает команда Швейцарии. «Нам никогда не везло с королем Франциском», — сказали они в заключительном слове. В 1515 году французская армия одержала победу в одном из крупнейших сражений Средних веков, битве при Мариньяно, где против французов выступали швейцарские наемники. А Шамбор празднует в этом году 500 лет со дня своего основания.

Второе место заняла команда из Китая, третье — дегустаторы Тайваня.

 
 
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В королевском замке Шамбор на Луаре в субботу, 12 октября, прошел Чемпионат мира по дегустации вин вслепую. Чемпионат проходит в седьмой раз, в этом году участие...
 
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