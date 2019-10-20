Журналисты «АК» узнали, какая средняя скорость автопотока на осиповичских улицах

Источник материала: Асiповiцкi край

Методом научного тыка

25 сентября МВД огласило свои планы по внесению изменений в правила дорожного движения. В соответствии с ними сейчас «прорабатывается вопрос об установлении максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч».

Перспектива ездить медленнее нравится не всем, однако тут есть тонкость. Максимальная разрешенная скорость в городе — это скорее умозрительная категория, а в реальности водители движутся со средней скоростью потока, которая будет несколько ниже.

Дежурный по «Автоклубу» решил проверить, до какой же средней скорости может разогнаться осиповичский автомобилист, не нарушая нынешнего ограничения (60 км/ч), и сильно ли она снизится при максималке в 50 км/ч.

Конечные точки измеряемых отрезков пути — парковки около зданий поликлиники и райбольницы, измерительный инструмент — бортовой компьютер редакционного «Фольксвагена Поло». За рулем — водитель Виктор Зиновенко, который умеет выжимать из 1,6-литрового бензинового мотора «прессомобиля» весь потенциал приемистости и экономичности. Отрезки пути — не оговорка: попасть из названной точки А в точку Б можно с трех направлений и по 5 маршрутам. Но для экономии казенного бензина введем ограничение: одно направление — один маршрут. Измеряемые параметры: расстояние, средняя скорость, расход бензина. «Туда» едем на скорости 60 км/ч, «обратно» — 50. Первая серия контрольных заездов — в обычное время, когда улицы города почти пустые. Вторая — утренние «минуты пик».

По пути отмечаем естественные препятствия, мешающие держать максимальную разрешенную скорость: концентрацию дураков за рулем, степень пофигизма дорожников к состоянию проезжей части, количество светофоров, пешеходных переходов, «лежачих» и «висячих» полицейских.

Короткий маршрут (путепровод)

60 лет Октября — Сташкевича — Октябрьская — и по ней прямо до финиша.

Тут все вроде просто и прямо, но 60 км/ч можно стабильно держать всего на двух участках: по Сташкевича (между гимназией и поворотом на поликлинику) и по Октябрьской (от путепровода до СШ № 3). На остальном пути особо не разгонишься: 3 светофора, 2 камеры фотофиксации, 5 лежачих полицейских и главное — ремонтируемый путепровод. Точнее, даже не само сужение проезжей части, а те самые дураки, которые пытаются проскочить «на красный». Иногда им везет, но тем, кто не успел, приходится долго и осторожно ползти задом. Если же нарушитель с прицепом, за процессом наблюдать совсем интересно: малейшая неточность маневрирования — и одна из машин, стоящих в ожидании проезда, будет помята.

Утром с 7.30 до 7.45 у путепровода образуется роскошная «пробка»: очередь из машин тянется на сотни метров. Переехать железную дорогу 16 октября удалось за 6 минут, но, по словам бывалых водителей, это большое везение. Если же встал с левой ноги, можно не вписаться и в четверть часа.

Нестандартный маршрут («горбатый» переезд)

60 лет Октября — Сумченко — Юбилейная — Дмитриева — Интернациональная — Гармашева — Рабоче-Крестьянская — Октябрьская.

Обычно так никто не ездит: через «старую» заправку и Крыловича гораздо логичнее. Но почему бы разок не попробовать?

Держать стабильную скорость тут легко: медленный участок всего один — на Интернациональной в районе вокзала, плотность машин низкая, пешеходные переходы пустые, повороты отлично просматриваются. К тому же на Сумченко попали в «зеленую волну». Остановиться пришлось только на «горбатом» переезде, причем в обоих заездах и примерно на равное время — около минуты.

Состояние проезжей части в целом не напрягает, но улице Гармашева ремонт нужен. На Рабоче-Крестьянской интересный момент: знаки «Искусственная неровность» уже стоят, но асфальт пока гладкий. Обычно бывает наоборот…

Исторический маршрут (поселок Советский)

60-лет Октября — Сташкевича — Юбилейная — шоссе Р91 — шоссе Р34 — Рабоче-Крестьянская — Октябрьская.

До строительства путепровода этот маршрут был вторым по востребованности — после «горбатого» переезда. И когда путепровод будет закрыт для окончания ремонта (дорожники обещают, что на 10 дней), оживление интереса к нему вполне ожидаемо.

Вероятность застрять у железной дороги в поселке Советском — 50 на 50: ехали «туда» без задержек, «обратно» — простояли 2 минуты. На загородном участке ограничение скорости 90 км/ч, а профиль дороги такой, что расход бензина временами падал до уровня холостого хода. Оптимальный режим выхода на крейсерскую скорость и грамотное движение накатом сильно экономят топливо, причем без увеличения времени поездки.

Зато зона примыкания дороги Р34 к улице Рабоче-Крестьянской — это нечто! Асфальт здесь разбитый и усохший с боков: ширина твердого покрытия проезжей части метра три, если не меньше. Слева и справа от асфальта — колеи-колдобины, по которым не каждая легковушка проберется без потерь. Так что разъезд встречных машин тут происходит не по ПДД, а как при бодании жвачных парнокопытных: в грязь спихивается менее наглый…

Технические результаты заездов (округленные):





Получается, что при снижении максимальной скорости в населенных пунктах до 50 км/ч осиповичским автомобилистам новация нисколько не помешает. Во всяком случае, законопослушной части этого сообщества…