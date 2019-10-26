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Оранжевый уровень опасности: Погода в Беларуси испортилась, идет резкое усиление ветра
27.10.2019 21:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространил в воскресенье вечером Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Объявлен оранжевый уровень опасности.
По Беларуси в воскресенье, в период с 21 до 23 часов, в северных и центральных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).
По Минской области в воскресенье, в период с 21 до 23 часов, на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).
По Минску в воскресенье, в период с 21 до 23 часов, ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространил в воскресенье вечером Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю...
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