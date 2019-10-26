Оранжевый уровень опасности: Погода в Беларуси испортилась, идет резкое усиление ветра

Источник материала: Tut.by

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространил в воскресенье вечером Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Объявлен оранжевый уровень опасности.

По Беларуси в воскресенье, в период с 21 до 23 часов, в северных и центральных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).

По Минской области в воскресенье, в период с 21 до 23 часов, на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).

По Минску в воскресенье, в период с 21 до 23 часов, ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).