Успеть до 15 ноября – заплатить налог на землю, дома и квартиры

Источник материала: Герой працы

Вниманию граждан!

Отдел по работе с плательщиками по Шумилинскому раойну Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебскому району напоминает, что 15 ноября наступает срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки.

В связи с этим предлагаем гражданам, имеющим во владении, в пользовании, собственности либо в аренде земельные участки, а также более одной квартиры, жилые дома, дачи, гаражи и другие строения, в ближайшее время произвести уплату в бюджет причитающихся платежей.

Уплатить платежи можно через платежную систему ЕРИП, банковские и почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг» либо личный кабинет плательщика.

За несвоевременное внесение в бюджет сумм земельного налога и налога на недвижимость начисляется пеня за каждый день просрочки и предусмотрена административная ответственность, а образовавшаяся перед бюджетом задолженность подлежит взысканию в принудительном порядке.

О .Н. Ковгунова,

заместитель начальника инспекции-начальник отдела