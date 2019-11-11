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Успеть до 15 ноября – заплатить налог на землю, дома и квартиры

12.11.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Вниманию граждан!
Отдел по работе с плательщиками по Шумилинскому раойну Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебскому району напоминает, что 15 ноября наступает срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки.
Успеть до 15 ноября – заплатить налог на землю, дома и квартиры
В связи с этим предлагаем гражданам, имеющим во владении, в пользовании, собственности либо в аренде земельные участки, а также более одной квартиры, жилые дома, дачи, гаражи и другие строения, в ближайшее время произвести уплату в бюджет причитающихся платежей.
Уплатить платежи можно через платежную систему ЕРИП, банковские и почтовые отделения, сельские (поселковые) Советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг» либо личный кабинет плательщика.
За несвоевременное внесение в бюджет сумм земельного налога и налога на недвижимость начисляется пеня за каждый день просрочки и предусмотрена административная ответственность, а образовавшаяся перед бюджетом задолженность подлежит взысканию в принудительном порядке.
О .Н. Ковгунова,
заместитель начальника инспекции-начальник отдела
 
 
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Вниманию граждан! Отдел по работе с плательщиками по Шумилинскому раойну Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебскому району...
 
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