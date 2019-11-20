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В Минске на рабочего обрушился рукав для сброса строймусора, мужчина погиб

21.11.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Рабкоровской на мужчину обрушился рукав для сброса строймусора. Подробности сообщает Следственный комитет.


21 ноября около одного из домов на Рабкоровской рукав для сброса строительного мусора обрушился на 45-летнего рабочего, который стоял рядом. От полученных травм мужчина скончался на месте.


Следователи осматривают место происшествия, исследуют состояние рукава, наличие и способ крепления. Опрашиваются очевидцы, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть обрушившегося рукава забрали на экспертизу.

 
Теги: Минск
 
 
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45-летний мужчина стоял рядом. От полученных травм он скончался на месте.
 
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