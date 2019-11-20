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В Минске на рабочего обрушился рукав для сброса строймусора, мужчина погиб
21.11.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Рабкоровской на мужчину обрушился рукав для сброса строймусора. Подробности
21 ноября около одного из домов на Рабкоровской рукав для сброса строительного мусора обрушился на 45-летнего рабочего, который стоял рядом. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи осматривают место происшествия, исследуют состояние рукава, наличие и способ крепления. Опрашиваются очевидцы, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть обрушившегося рукава забрали на экспертизу.
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45-летний мужчина стоял рядом. От полученных травм он скончался на месте.
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