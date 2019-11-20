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Война 1812 года на Брилевском поле: как добраться

21.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Война 1812 года:

24 ноября на историко-культурном объекте «Брилевское поле» (Борисовский район) состоится военно-историческая реконструкция «Березина-2019»:

10.00 — Церемония возложения цветов на могилу французских солдат (Борисовский район, д. Студенка);

12.00 – 16.00 — Работа торговых точек (Борисовский район, Брилевское поле);

12.30 — Церемония возложения цветов: к памятнику русским воинам; к памятнику французским солдатам; к памятному монументу; к памятному знаку «Скорбь и поклонение» (Борисовский район, Брилевское поле);

13.00 – 14.00 — Военно-историческая реконструкция «Березина-2019» (Борисовский район, Брилевское поле);

14.00 – 14.30 — Выступление оркестра Министерства обороны Республики Беларусь (Борисовский район, Брилевское поле).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения 24 ноября на автодороге Н-8114 Борисов — Костюки Борисовского района будет организовано одностороннее движения транспорта с направлением движения от г. Борисова в сторону автодороги Р-63 Борисов — Вилейка — Ошмяны, а также ограничено движение грузового транспорта.

В связи с отсутствием парковочных мест в районе проведения мероприятия убедительная просьба жителям Борисовского района и гостям отказаться от использования частных транспортных средств. Иногородние граждане могут оставить личный транспорт на автостоянке возле «Борисов-Арены» и воспользоваться общественным транспортом.

Общественный транспорт (автобусы) будет осуществлять подвоз граждан:

№200э Железнодорожный вокзал — Брили (через ул. Чапаева, ул. М. Горького): 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40;

№201э Печи — Брили (через ул. Чапаева, ул. М. Горького): 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50.

Отправление с остановочного пункта Брили будет осуществляться по мере наполнения транспорта.

Стоимость проезда — 2 рубля. Проездные не действуют. Льготы отсутствуют.

Оргкомитет

 
 
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