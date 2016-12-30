Полузащитник «Немана» Павел Савицкий прокомментировал высказывание Анатолия Капского в свой адрес.

– Я, конечно, уважаю Анатолия Анатольевича за его работу в БАТЭ. Но эти слова мне совсем непонятны. Зачем так говорить? Последний сбор национальной команды прошел хорошо, если не иметь в виду результат. Ничего такого, о чем говорит Капский, не было.

Да даже если бы и было, то, наверное, все держалось бы в коллективе. Любой тренер подтвердит: произошедшее в сборной должно там и остаться. Но ведь ничего не произошло!

Думаю, слова Капского связаны с запросом, который БАТЭ сделал по поводу моего трансфера в «Неман». Договориться не удалось, вот Анатолий Анатольевич и решил себя пропиарить, а меня, наоборот, унизить. Такое мое мнение. Не понимаю, зачем ему это нужно.

Кстати, запрос в «Неман» борисовчане прислали уже после завершения чемпионата и сбора национальной команды. Мне сказали, что в БАТЭ два раза не зовут, но я в БАТЭ два раза и не просился. Не хочу наступать Капскому, как он говорит, на горло.

– Капский сказал не только о тебе, но и о «группе молодых футболистов»…

– Его слова основаны непонятно на чем. Он говорил про несколько человек, но потом сразу переключился на меня. Я делаю вывод, что это из-за провалившихся переговоров по трансферу. В национальной сборной молодым игрокам нужно пахать больше других и доказывать тренеру, что именно ты достоин выступать. Все это понимают.

Я общаюсь с ребятами из БАТЭ и в курсе, что в этом клубе творится много непонятного.

– Так что конкретно произошло во время последнего сбора национальной команды?

– Честно говоря, я не понимаю, откуда Капский может что-то знать про сборную. То, что было в команде, там и остается.

– Ты не ответил на вопрос.

– Да не знаю! Может, по игре что-то... Конечно, если брать чисто футбольные моменты, то могут где-то напихать. Но насчет дисциплины никаких вопросов!

– У тебя, мягко говоря, репутация не самого дисциплинированного игрока вне футбольного поля.

– Дисциплину я наладил, понял, что надо взрослеть. Сейчас все хорошо. Репутация — это немаловажно. А по поводу того, что некоторые пишут про ночные клубы и алкоголь… Я читаю комментарии, вижу мнения людей. Есть адекватные ребята, но много и тех, кому лишь бы написать какую-нибудь ерунду. К их словам нельзя относиться серьезно. Но слова Капского — это другое.

– Как продвигаются дела с поиском нового клуба?

Есть два конкретных предложения из-за границы. После Нового года определюсь. Пока ничего раскрывать не хочу. Что касается Беларуси, то меня хотели видеть в БАТЭ. Но не пойду же я теперь к Анатолию Анатольевичу, меня не возьмут. На горло наступать — зачем? – сказал Савицкий.

Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»