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Василий Хомутовский: «Интернет-трансляции иногда снимают так, что ничего вообще не видно»
18.01.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский поделился мнением об интернет-трансляциях чемпионата Беларуси.
«Чего не хватает белорусскому телевидению? Оно зависимо от нашего чемпионата. Нужно улучшать инфраструктуру, стадионы. Люди хотят условий, комфорта. Уровень белорусского футбола тоже должен подниматься.
Интернет-трансляции иногда снимают так, что ничего вообще не видно. Рассуждают мол, в таком случае больше людей на стадион придет. Мне кажется наоборот, чем лучше будет телевизионная картинка, тем больший интерес к чемпионату», – сказал Хомутовский.
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Тренер ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский поделился мнением об интернет-трансляциях чемпионата Беларуси.
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