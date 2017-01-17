Тренер ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский поделился мнением об интернет-трансляциях чемпионата Беларуси.

«Чего не хватает белорусскому телевидению? Оно зависимо от нашего чемпионата. Нужно улучшать инфраструктуру, стадионы. Люди хотят условий, комфорта. Уровень белорусского футбола тоже должен подниматься.

Интернет-трансляции иногда снимают так, что ничего вообще не видно. Рассуждают мол, в таком случае больше людей на стадион придет. Мне кажется наоборот, чем лучше будет телевизионная картинка, тем больший интерес к чемпионату», – сказал Хомутовский.