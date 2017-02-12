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Сергей Боровский: «Полного удовлетворения от прошедшего сбора нет. Первая неделя шла хорошо, пока не начались отравления»

12.02.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский подвел итог первого турецкого сбора команды.

– Полного удовлетворения от прошедшего сбора нет. Он оказался разбитым на две части. Первая неделя шла хорошо, пока не начались отравления… А уже после игры с «Жальгирисом» шесть человек выпало из тренировочного процесса по этой причине, плюс травма Капленко, болезнь А.Чижа и к игре с «Карпатами» в команде не было целостности в плане сыгранности игроков. То есть мы не смогли наигрывать определенные связи по линиям и уже просто латали дыры в тренировочном процессе…

Все игроки сейчас здоровы, вышли из пике после отравления, но так как не тренировались в полном режиме , то в игре мы их распределили по таймам, и опять  пришлось играть «с листа».

– А как молодежь?

– Наша молодежь первые две игры неплохо выглядела, а с «Карпатами» уже почувствовался фон усталости от сбора. Плюс, когда ты выходишь на замену – это одно, а когда играешь полноценный тайм или выходишь в стартовом составе, то видно, что для молодежи это совсем другая психологическая нагрузка. Поэтому, естественно, сразу становятся видны такие ошибки, которые мы называем – детские.

В прошлом году, когда команду принимал, было сложнее, там чемпионат был в разгаре, Еврокубки… А сейчас – впереди есть еще один сбор, до старта чемпионата практически полтора месяца. Да, есть Кубок через месяц, но месяц подготовки все равно у нас еще есть. Хотя, можно сказать, что отравление отбросило игроков на порядок назад.

Ну ничего, будем наверстывать.

– Все ли футболисты из тех, кто работал на этом сборе, поедут на следующий турецкий УТС?

– Ну, во-первых, не будет сборников наших U-19, потому что, к сожалению, проблема с оформлением британской визы. Это не шенген, который можно сделать быстро. Какое-то время ребята без паспортов будут находиться в Минске и тренироваться с дублирующим составом.

Ну, и также пересмотрим некоторые позиции; может,  возьмем других ребят из дубля. По приезду в Минск встретимся с Сергеем Гуренко, поговорим, кто и как работал этот период, кого можно на данном этапе подключить к работе с основным составом, кто более других готов. Будем просматривать игроков – как они в коллективе основного состава себя поведут в плане адаптации. Один игрок может тушеваться, ему надо больше времени, другому – меньше. На этом сборе было видно, что кто-то уже по-мужски входил в коллектив, а кто-то еще скромничает.

Поэтому не одна-две тренировки, а двухнедельный сбор дает возможность ближе познакомиться с молодыми игроками, и, соответственно, у молодого игрока больше времени для адаптации в основной команде, – сказал Боровский.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский подвел итог первого турецкого сбора команды.

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