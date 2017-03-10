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Сергей Сафарьян: «Не я один слышал слова Хацкевича не приходить на прием пищи, когда команда в зале»
10.03.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян утверждает, что экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич не позволял ему приходит на приемы пищи.
- Был ли шанс мирно урегулировать разногласия с Хацкевичем и не доводить дело до арбитража?
– Дело том, что никаких официальных предложений по урегулированию мы не получали. То, что приезжал представитель Хацкевича и говорил на словах, словами и осталось. А сейчас, после заседания футбольного арбитража, представитель Александра Николаевича сказала, что есть предложение с их стороны заключить мировое соглашение. На них глава международно-правового департамента Сергей Ильич ответил, что АБФФ готова рассмотреть это предложение, но оно должно быть обязательно положено на бумагу. Потому что мы уже знаем, что такое устное слово Хацкевича.
- Также пресса уцепилась за ваши личностные разногласия с Хацкевичем. В частности, историю о том, пускали вас или нет на прием пищи футболистов сборной.
– Я не знаю, кто и какую информацию преподнес Александру Николаевичу. Вполне допускаю, что могли преподнести это таким образом, как преподносят все про федерацию футбола. Повторюсь, не я один слышал слова не приходить на прием пищи, когда команда в зале. Но, думаю, никто бы не понял... Я не претендую на рестораны, поэтому считаю, что уходить в другой ресторан будет неправильно. Не только мне это было сказано. И я еще раз готов повторить: это было требование Хацкевича. Члены делегации приходили кушать на 20-30 минут позже команды. Кто-то из игроков в это время мог еще оставаться.
Я бы не стал говорить, что наши с Хацкевичем личностные отношения какие-то ненормальные. Во всяком случае, их сейчас пытаются таковыми сделать. Я не говорил о том, что у нас были натянутые отношения.
Что касается команды, она автономно работала по своему плану. Я никакого отношения не имел к установкам, вызовам в сборную. Хацкевич установил определенную дистанцию между руководством федерации и командой – мы это приняли и следовали его решению. Поэтому не надо переносить это на личностную почву. У человека было право делать так, как он считает нужным. Но за это право нужно отвечать, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Не я один слышал слова Хацкевича не приходить на прием пищи, когда команда в зале»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян утверждает, что экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич не позволял ему приходит на приемы пищи.
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