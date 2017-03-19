Как сообщает «Чемпионат», стал известен состав нового тренерского штаба «Авангарда».

Главным тренером омского клуба станет белорусский тренер Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина.

В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

Напомним, Андрей Скабелка ушел в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Федора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».