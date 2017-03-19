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«Чемпионат.com»: Скабелка возглавит «Авангард»
20.03.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Чемпионат», стал известен состав нового тренерского штаба «Авангарда».
Главным тренером омского клуба станет белорусский тренер Андрей Скабелка, который сменит Федора Канарейкина.
В тренерский штаб Скабелки войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.
Напомним, Андрей Скабелка ушел в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Федора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».
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Как сообщает «Чемпионат», стал известен состав нового тренерского штаба «Авангарда».
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