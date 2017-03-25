﻿ «Литвины» – «Патриоты». Матч отменен из-за того, что киевскую команду не пустили в Беларусь. 21.by
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«Литвины» – «Патриоты». Матч отменен из-за того, что киевскую команду не пустили в Беларусь

25.03.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч по американскому футболу между минскими «Литвинами» и киевскими «Патриотами» отменен.

Сообщается, что украинскую команду отказались пускать в Беларусь. Основание для отказа во въезде: статья 30 Закона РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В этой статье приводятся возможные причины для отказа во въезде в РБ. Ознакомиться с содержанием можно здесь.

Напомним, игра должна была состояться 26 марта.

 
 
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Матч по американскому футболу между минскими «Литвинами» и киевскими «Патриотами» отменен.

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