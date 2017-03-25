Матч по американскому футболу между минскими «Литвинами» и киевскими «Патриотами» отменен.

Сообщается, что украинскую команду отказались пускать в Беларусь. Основание для отказа во въезде: статья 30 Закона РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В этой статье приводятся возможные причины для отказа во въезде в РБ. Ознакомиться с содержанием можно здесь.

Напомним, игра должна была состояться 26 марта.