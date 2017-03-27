Журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, кто будет фаворитом на старте чемпионата Беларуси.

– Я как-то так примечаю, что вроде есть четко очерченные рубежи фаворитов чемпионата. Но на практике всегда немножко размываются. Порой, даже нарушаются. Уверен, что и в этом будет какая-то команда-сюприз. Хотя бы на начальном этапе сезона. Как в прошлом году «Крумкачы». Согласен с квартетом фаворитов. Два «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».

– Становится большая белорусская четверка :)

– Да. Но я думаю, что рядышком, а то и вклинившись в эту компанию будет громко заявлять о себе еще кто-то. Равна как и не удивлюсь если кто-то из этого очерченного квартета наших предположений не оправдает.

– «Шахтер» с трансферной кампанией и финансами, которые есть, – это попытка посягательства на чемпионство БАТЭ?

– Не верю.

– БАТЭ останется чемпионом?

– Пожалуй, да, – сказал Новиков в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».