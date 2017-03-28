Нападающий клуба «Крумкачы» Вячеслав Глеб прокомментировал ситуацию в стране.

- Футбольный чемпионат постепенно беларусизируется – хотя бы на уровне того, как пишутся фамилии на майках. Тенденции в правильном направлении?

– Абсолютно позитивные тенденции. Мы все белорусы, должны этим гордиться и это подчеркивать. Должны знать свой язык, историю. Поэтому я за белорусизацию – обеими руками.

- Пока в белорусском футболе только один человек осмеливается публично демонстрировать языковые способности – форвард солигорского «Шахтера» Николай Януш .

– Конечно, похвально, только за. Я тоже могу говорить, но это будет, скажем так, белорусско-российский язык. Что с учетом сегодняшних реалий нормально. Главное, не надо стесняться, комплексовать. Я считаю, что белорусский язык – один из красивейших. Если взять любых наших соседей, практически каждый гражданин владеет родным языком. Мы, к сожалению, в этом плане непозволительно много потеряли.

- Как думаете, на каком этапе это произошло? Беларусь на самом деле одна из редких стран, где родном языке оставлен статус вторичной.

– Не буду углубляться в причины, но мы начали терять язык в середине 1990-х. На какое-то время после развала СССР почувствовали, кто мы на самом деле, но вскоре все закончилось. В силу различных факторов от нее отказались. В том числе это решение руководства страны.

Не то что оно было против, просто ничего не сделали, чтобы направить ситуацию в нужное русло. А как раз нужно было начинать со школы, чтобы не только «История Беларуси» по-белорусски, а все предметы преподавались на родном языке. А русский, если уж так хотели, пусть бы был вторым официальным. Получилось же наоборот: все перевели на русский. Я сам еще застал волну белорусизации и убежден: белорусского языка в школах, в вузах должно быть намного больше, намного .

- Чего далеко ходить, если ваш с Александром папа – как раз пример настоящего патриота. Сумел Павел Григорьевич передать эти черты сыном?

– Да, наш отец – искренний патриот своей Родины, очень любит Беларусь, белорусский язык. Могу лишь констатировать как факт. Впрочем, каждый белорус должен знать свою историю. Для меня это как аксиома. Тот, кто не знает своих корней, вряд ли может себя считать полноценным гражданином Беларуси. Наша история – она ​​наша, от нее никуда не деться.

Хотите мое мнение? Я тоже считаю: «Погоня» и бело-красно-белый флаг – это наши извечные символы. Объявили референдум, снова вернули красно-зеленый флаг и герб. Не знаю, как плебисцит проходил, но мы, по-видимому, единственная страна, которая сохранила советские атрибуты. Почему так случилось? Кто его знает. Возможно, нам их просто навязали. Было бы даже интересно посмотреть на результат, чтобы такой референдум провели сейчас, – сказал Глеб.