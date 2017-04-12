Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что Кевин Лаланд, скорее всего, будет первым голкипером национальной команды на чемпионате мира-2017.

- Что, если не секрет, так долго обсуждали с Мезиным: кандидатуры голкиперов на поединки против немцев?

– Нет, тренировали обаятельную улыбку перед телекамерами. А если серьезно, кандидатура вратаря уже определена. Оба поединка планируем доверить Лаланду. Сейчас как раз обсуждал с Андреем, а чуть раньше с Каарелой особенности подготовки Кевина к чемпионату мира. Он попросил дать ему возможность провести две встречи подряд. Потому что на старте мирового первенства будет именно такой игровой график. Лучше пройти через это сейчас, чтобы быть готовым физически и психологически.

- Это означает, что выбор «номера один» уже состоялся?

– Скорее да. По крайней мере сейчас мое видение такое. Основной вратарь — это большая ответственность, и Кевин готов ее принять. За него говорит немалый опыт. Да и оба тренера голкиперов сборной ему доверяют. Они также уверены, что Лаланд готов вести за собой команду в Париже. Хотя, конечно, нельзя исключать каких-то непредвиденных обстоятельств. В конце концов, впереди еще шесть игр «Еврочелленджа», – сказал Льюис.