МИНСК, 21 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (96-е место в рейтинге WTA) и швейцарка Виктория Голубич (54) откроют полуфинальный матч Кубка Федерации, сообщили Sputnik в Белорусской теннисной федерации.



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В выходные, 22 и 23 апреля, на "Чижовка-Арене" состоится полуфинальный поединок Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. В субботу состоятся две одиночные игры. В 13:00 на корт выйдут Саснович и Голубич. Затем сразятся Арина Соболенко (125) и лидер швейцарской сборной Тимеа Бачински (22).

На следующий день запланированы три матча: Саснович — Бачински, Соболенко — Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич.

После первого дня капитаны команд Эдуард Дубров и Хайнц Гюнтхардт могут произвести замены в составах своих дружин.

Белорусские теннисистки впервые принимают участие в полуфинале Кубка Федерации. Швейцарки второй раз вышли в 1/2 турнира.

Ранее команды Беларуси и Швейцарии трижды встречались в этом турнире — белоруски одержали одну победу, уступив в двух встречах. В командном женском рейтинге сборная Беларуси сейчас на пятом месте, Швейцария на одну позицию выше.

В другом полуфинале действующие обладатели Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США. Финальный матч неофициального чемпионата мира среди женских команд состоится 11-12 ноября.