Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на информацию о то, что команда Беларуси подверглась обыску во Франции.

«Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов.

Отметим, 5 мая сборная Беларуси проведет первый матч на чемпионате мира против Финляндии.