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МИД Беларуси: «В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения»
03.05.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на информацию о то, что команда Беларуси подверглась обыску во Франции.
«Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения», – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов.
Отметим, 5 мая сборная Беларуси проведет первый матч на чемпионате мира против Финляндии.
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Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на информацию о то, что команда Беларуси подверглась обыску во Франции.
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