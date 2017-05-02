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МИД Беларуси: «В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения»

03.05.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на информацию о то, что команда Беларуси подверглась обыску во Франции.

«Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов.

Отметим, 5 мая сборная Беларуси проведет первый матч на чемпионате мира против Финляндии.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на информацию о то, что команда Беларуси подверглась обыску во Франции.

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