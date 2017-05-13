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Дэйв Льюис: «Склоняюсь к тому, что в матче с Норвегией вновь доверим Лаланду. Во вторник выйдем играть, а не доигрывать»

13.05.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что в заключительном матче группового раунда ЧМ-2017 с норвежцами место белорусы будут играть, а не доигрывать.

– Впереди последний матч чемпионата – против Норвегии. Найдется ли мотивация?

– Безусловно. Профессионалы выходят на лед не для того, чтобы отбыть номер, а чтобы добиться победы.

– Но в воротах будет не Лаланд?

– Мы допускали вариации, но все же склоняюсь к тому, что вновь доверим Кевину. Сегодня он провел хороший матч, несколько важных сэйвов в его исполнении обеспечили ход поединка в нужном нам русле. Мы же, как сказал, во вторник выйдем играть, а не доигрывать.

– Оцените свое настроение по прошествии шести матчей по 10-балльной шкале.

– Ох, это непросто. Получится очень неровный график: ясно же, что после неудач настроение на нуле, а после победы на подъеме. Сейчас вот я вполне счастлив.

– Какова программа празднования субботней победы, или праздновать особо нечего?

– Праздновать? Ну разве что в вашем номере... – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что в заключительном матче группового раунда ЧМ-2017 с норвежцами место белорусы будут играть, а не доигрывать.

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