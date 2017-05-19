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НБА. Финал Востока. «Бостон» примет «Кливленд»

19.05.2017 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках второго матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сыграет с «Кливлендом».

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Второй матч

Бостон – Кливленд 86:130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)
Дата проведения
20 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Брэдли (13), Хорфорд (11), Краудер (9), Грин (6), Томас (2 + 6 передач)  старт; Браун (19), Зеллер (8), Розир (6), Смарт (4 + 6 передач), Жеребко (4), Джонсон (2), Мики (2), Олиник (0).
Кливленд
Джеймс (30 + 7 передач), Ирвинг (23), Лав (21 + 12 подборов), Джей Ар Смит (9 + 7 подборов), Томпсон (7)  старт; Джефферсон (10), Корвер (8), Шамперт (7), Фрай (7), Уильямс (4 + 6 передач), Уильямс (4), Джонс (0), Джонс (0).

«Кливленд» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках второго матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сыграет с «Кливлендом».

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