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НБА. Финал Востока. «Бостон» примет «Кливленд»
19.05.2017 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках второго матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сыграет с «Кливлендом».
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Второй матч
«Кливленд» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в рамках второго матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сыграет с «Кливлендом».
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