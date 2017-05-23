Денисов: белорусы и дальше должны считаться легионерами в КХЛ

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Белорусские хоккеисты и дальше должны считаться легионерами в российских клубах, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил защитник сборной Беларуси и "Трактора" (Челябинск) Владимир Денисов.

Спортсмены из стран ЕАЭС, куда, кроме России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, в настоящее время считаются легионерами в Российской футбольной премьер-лиге, Футбольной национальной лиге, КХЛ, баскетбольной Единой лиге ВТБ и других. 11 мая Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС. Однако ответ до сих пор не озвучен. В КХЛ между тем заявили, что Лига руководствуется положениями приказа министерства спорта РФ, утвержденного в 2015 году. Напомним, в настоящее время трое белорусов имеют контракты с российскими клубами.

"Белорусы и в прошлом сезоне считались в КХЛ легионерами. Я считаю, что это положение нужно оставить в том же виде. Это ненормально, когда правила каждый год меняются. Сегодня так, а завтра так", — сказал Денисов в эфире телеканала "Беларусь 5".

По его словам, подобные "шарахания" никому не нужны и пользу от них нет. "Это только создает нервотрепку спортсменам и руководителям", — добавил белорусский спортсмен.

"Люди подписывают игроков, они строят какие-то планы на них, спортсмены привозят семьи, обживаются. А тут — раз! — в середине сезона меняется закон. Один раз определились — и все!" — заключил Денисов.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева произвести "стопроцентное импортозамещение в российском футболе". В Казахстане, тем временем, опасаются, что от иностранных игроков могут отказаться и в КХЛ, и в Единой Лиге ВТБ .

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил замысел полного отказа от услуг легионеров в хоккейном клубе "Динамо-Минск". Отказ от "иностранной помощи", по замыслу руководства клуба, должен стимулировать белорусский хоккей.