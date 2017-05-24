Во время матча "Динамо" (Минск) - "Шахтер". Фото столичного клуба

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" пропустили гол на последней минуте игры 10-го тура чемпионата Беларуси и упустили победу в матче с солигорским "Шахтером", завершив матч со счетом 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале второго тайма встречи на минском стадионе "Трактор", которую посетили 4,5 тыс. болельщиков, подопечные главного тренера Сергея Гуренко вели - 2:1. Минчане контролировали ситуацию на поле и могли отличиться голами еще несколько раз. Однако на четвертой добавленной минуте игры нападающий "Шахтера" Сергей Хижниченко нанес точный удар головой, который помог "горнякам" избежать поражения - 2:2.

"Игрокам необходимо действовать активнее, особенно в концовке. Самоотдача, в любом случае, у динамовцев высокая. Однако побеждает в матче команда, которая меньше ошибается", - отметил наставник минского "Динамо" Сергей Гуренко.

В другом матче 10-го тура зафиксирован относительно неожиданный результат: могилевский "Днепр" нанес поражение на своем поле финалисту Кубка Беларуси брестскому "Динамо" - 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу возглавляет солигорский "Шахтер", который после 10 матчей имеет в своем активе 23 очка. На игру меньше провели действующие чемпионы страны футболисты БАТЭ. Команда Александра Ермаковича с 20 очками занимает второе место. Борисовчане 26 мая сыграют на выезде против "Витебска". -0-