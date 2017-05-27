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«Молодечно» – Сборная ТФ. Матч второй лиги собрал больше зрителей, чем пять из восьми матчей 10-го тура высшей лиги
27.05.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 6-го тура между «Молодечно-ДЮСШ-4» и Сборной ТФ установил рекорд посещаемости второй лиги
Матч, который прошел на городском стадионе в Молодечно,
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«Молодечно» – Сборная ТФ. Матч второй лиги собрал больше зрителей, чем пять из восьми матчей 10-го тура высшей лиги
Матч 6-го тура между «Молодечно-ДЮСШ-4» и Сборной ТФ установил рекорд посещаемости второй лиги Матч, который прошел на городском стадионе в Молодечно, посетили 1980...
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