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 «Молодечно» – Сборная ТФ. Матч второй лиги собрал больше зрителей, чем пять из восьми матчей 10-го тура высшей лиги

27.05.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 6-го тура между «Молодечно-ДЮСШ-4» и Сборной ТФ установил рекорд посещаемости второй лиги

Матч, который прошел на городском стадионе в Молодечно, посетили 1980 зрителей. Отметим, что эта встреча собрала больше зрителей, чем пять из восьми матчей 10-го тура высшей лиги.

 
 
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Матч 6-го тура между «Молодечно-ДЮСШ-4» и Сборной ТФ установил рекорд посещаемости второй лиги Матч, который прошел на городском стадионе в Молодечно, посетили 1980...

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