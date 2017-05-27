 «Молодечно» – Сборная ТФ. Матч второй лиги собрал больше зрителей, чем пять из восьми матчей 10-го тура высшей лиги

Матч 6-го тура между «Молодечно-ДЮСШ-4» и Сборной ТФ установил рекорд посещаемости второй лиги

Матч, который прошел на городском стадионе в Молодечно, посетили 1980 зрителей. Отметим, что эта встреча собрала больше зрителей, чем пять из восьми матчей 10-го тура высшей лиги.