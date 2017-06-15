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Федор Смолов: «Интерес «Спартака» приятен, но в этой ситуации все зависит не от меня»

16.06.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию об интересе «Спартака».

«Обсуждали этот вопрос с Галицким, зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из «Спартака» я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе.

Глушаков самый активный, с Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации все зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе.

«Спартак» или «Боруссия»? Не хочу отвечать на этот вопрос», – сказал Смолов.

 
 
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию об интересе «Спартака».

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