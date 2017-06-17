Юрий Шевцов: «Российский гандбол не поднимает вопрос, почему Бебешко выпустил на площадку Атьмана, когда у того была травма»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов после встречи с командой Сербии (27:27) по просьбе российского журналиста поделился впечатлениями от выступления в квалификации сборной России, не пробившейся на чемпионат Европы-2018.

«Конечно, я огорчен результатом. Но чтобы его оценивать, нужно знать, что действительно произошло. По ходу квалификации сборной России очень не везло. Где-то вничью сыграли... Много «счастья».

Но если разбираться во всей этой истории, нужно знать, допустим, почему не приехал Шельменко. Настолько ли тяжелая травма была? Почему не приехал Дибиров? Вот знать бы это все. Имея этих игроков, Торгованов не проиграл бы. Тот же Атьман не приехал.

Но российский гандбол не поднимает вопрос: почему Бебешко выпустил на площадку Атьмана, когда у того была незалеченная травма? Все знали, что у него незалеченная травма. И она повторилась. Это вред.

Мы не поставили Шиловича, потому что от этого был бы вред и для БГК, и для игрока. И чтобы обсуждать сборную России, нужно знать причины происходящего. А назвать причиной одного Торгованова — очень просто. Есть много причин. Из тех игроков, которые не приехали, некоторые могли. Это то, что я знаю. И этот неприезд наложил серьезный отпечаток на итог квалификации», – сказал Шевцов.