Главный тренер «Црвена Звезды»: «Белинский не вполне оправдал ожидания сербов»

Белорусский наставник «Црвены Звезды» Игорь Кривошлык в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, оправдал ли ожидания голкипер Виталий Белинский.

- Виталий оправдал ожидания?

– Местных — наверное, не вполне. Они же знали, что в карьере Белинского был и чемпионат мира в элите — это для них космос, ждали чуда. А я-то изначально понимал, что девять месяцев простоя для вратаря — серьезная проблема. Но Виталик понемногу набрал. Посмотрим, сможет ли вернуться в большой хоккей. Ищет варианты.

А так хоккей в Сербии не особо развит. Да и откуда, если на девять миллионов населения — всего пара арен в Белграде и Нови-Саде. Да и то вторая работает по профилю только с ноября по март. Но все минимально необходимое имеется. На нашей арене сейчас затеяли ремонт, который финиширует к сентябрю. В том числе и поэтому клуб нашел возможность организовать сборы в Беларуси. Здесь и лед, и матчи в Кубке Салея. Потом старт в чемпионате словенской лиги, – сказал Кривошлык.

Белинский уехал в белградский клуб в конце 2016 года.