Крэйг Вудкрофт: «Был просто в шоке, когда Шуневич сказал, что в «Динамо» не должно быть легионеров»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым признался, что удивился, когда узнал, что руководитель клуба Игорь Шуневич заявил, что в «Динамо» не должно быть легионеров.

– Игорь Шуневич еще в мае сказал, что в «Динамо» вообще не должно быть легионеров. Как восприняли его слова?

– Откровенно, был просто в шоке.

– В итоге решили, что иностранных игроков вроде как будет четыре. Достаточно для того, чтобы команда была конкурентоспособной в КХЛ?

– Не уверен, что это лучшее решение. У меня несколько другие взгляды. Легионеры нужны. В Беларуси много молодых талантов, однако для развития им необходимо правильное окружение — как можно больше товарищей, которые могут служить примером.

Иностранцы с хорошим характером и успешными карьерами, которые знают, как правильно тренироваться, питаться, относиться к игре — в общем, как правильно жить. Молодежь учится у них победному менталитету. Во всем мире именно так успех передается от одного поколения другому, – сказал Вудкрофт.