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Анатолий Капский: «Мы никогда не заявляли, что БАТЭ – семья. Это штамп»
04.07.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал зависимость благополучия своего проекта от еврокубков.
– То, что Савицкий не перейдет в БАТЭ, решили на той стороне, в Гродно. И это их право. Не думаю, что Савицкий тот игрок, который перевернул бы нашу игру. Хотя это хороший футболист, который после адаптации в БАТЭ мог бы сделать рисунок игры более привлекательным.
– Насколько БАТЭ зависим от призовых в еврокубках?
– Я скажу по-другому. Мы гораздо менее зависимы, чем другие соискатели медалей чемпионата, от денег государственных, от налога на недвижимость и прочее. У нас есть команды, которые полностью живут на налог на недвижимость, и неплохо живут. По-моему, возвращается игра. Начинают выздоравливать наши нападающие. Сейчас будет время для заявки.
Я не думаю о «Шахтере». Я хочу, чтобы моя команда играла лучше, и тогда мы сами будем хозяевами своей судьбы.
– БАТЭ по-прежнему family?
– Мы никогда не заявляли, что БАТЭ – family. Это сложившийся штамп. У нас хороший коллектив, который нацелен на решение задач. Вот и все, – сказал Капский в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал зависимость благополучия своего проекта от еврокубков.
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