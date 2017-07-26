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Букаткин тренируется с «Ислочью»
27.07.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Никита Букаткин, покинувший брестское «Динамо» поддерживает форму с «Ислочью».
В сезоне-2017 чемпионата страны Букаткин провел 13 игр в составе «Динамо», забил один мяч и заработал два предупреждения.
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Полузащитник Никита Букаткин, покинувший брестское «Динамо» поддерживает форму с «Ислочью».
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