Пляжный футбол: белорусы обыграли швейцарцев, но уступили россиянам

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Сборная Беларуси с победы начала свое участие в розыгрыше этапа Евролиги в Москве, первый поединок белорусы провели с командой Швейцарии.



© Фото: Ассоциация "Федерация пляжного футбола" Республики Беларусь Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на Кубке Дружбы

Команда Беларуси вырвалась вперед уже в первом периоде матча. Два гола забили Илья Савич и Вадим Бокач. Однако вторая треть матча выдалась не простой для белорусов: швейцарцы поразили ворота Валерия Макаревича трижды. Однако последний период расставил все по местам. Белорусские спортсмены отличились еще шесть раз, причем хет-трик оформил капитан команды Игорь Бриштель. Свой второй гол забил Вадим Боках, и по разу отличились Иван Константинов и Денис Самсонов. Швейцарцы ответили лишь одним голом.

Таким образом, сборная Беларуси победила команду Швейцарии со счетом 8:4.

Второй матч белорусы провели 29 июля против россиян. К сожалению, он прошел не так успешно, как предыдущий. В упорной борьбе победу вырвала команда России. Со счетом 3:2 белорусы уступили. 30 июля наши спортсмены сразятся с греками.

Следующий этап Евролиги-2017 команда Беларуси проведет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Оппонентами станут мастера пляжного футбола из Польши, Португалии и Азербайджана.