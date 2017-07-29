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Пляжный футбол: белорусы обыграли швейцарцев, но уступили россиянам
29.07.2017 21:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Сборная Беларуси с победы начала свое участие в розыгрыше этапа Евролиги в Москве, первый поединок белорусы провели с командой Швейцарии.
© Фото: Ассоциация "Федерация пляжного футбола" Республики Беларусь
Команда Беларуси вырвалась вперед уже в первом периоде матча. Два гола забили Илья Савич и Вадим Бокач. Однако вторая треть матча выдалась не простой для белорусов: швейцарцы поразили ворота Валерия Макаревича трижды. Однако последний период расставил все по местам. Белорусские спортсмены отличились еще шесть раз, причем хет-трик оформил капитан команды Игорь Бриштель. Свой второй гол забил Вадим Боках, и по разу отличились Иван Константинов и Денис Самсонов. Швейцарцы ответили лишь одним голом.
Таким образом, сборная Беларуси победила команду Швейцарии со счетом 8:4.
Второй матч белорусы провели 29 июля против россиян. К сожалению, он прошел не так успешно, как предыдущий. В упорной борьбе победу вырвала команда России. Со счетом 3:2 белорусы уступили. 30 июля наши спортсмены сразятся с греками.
Следующий этап Евролиги-2017 команда Беларуси проведет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Оппонентами станут мастера пляжного футбола из Польши, Португалии и Азербайджана.
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В заключительный день соревнований текущего этапа Евролиги, 30 июля, белорусские спортсмены сразятся с греками.
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