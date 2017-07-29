ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пляжный футбол: белорусы обыграли швейцарцев, но уступили россиянам

29.07.2017 21:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Сборная Беларуси с победы начала свое участие в розыгрыше этапа Евролиги в Москве, первый поединок белорусы провели с командой Швейцарии.

Пляжный футбол: белорусы обыграли швейцарцев, но уступили россиянам
© Фото: Ассоциация "Федерация пляжного футбола" Республики Беларусь
Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на Кубке Дружбы

Команда Беларуси вырвалась вперед уже в первом периоде матча. Два гола забили Илья Савич и Вадим Бокач. Однако вторая треть матча выдалась не простой для белорусов: швейцарцы поразили ворота Валерия Макаревича трижды. Однако последний период расставил все по местам. Белорусские спортсмены отличились еще шесть раз, причем хет-трик оформил капитан команды Игорь Бриштель. Свой второй гол забил Вадим Боках, и по разу отличились Иван Константинов и Денис Самсонов. Швейцарцы ответили лишь одним голом.

Таким образом, сборная Беларуси победила команду Швейцарии со счетом 8:4.

Второй матч белорусы провели 29 июля против россиян. К сожалению, он прошел не так успешно, как предыдущий. В упорной борьбе победу вырвала команда России. Со счетом 3:2 белорусы уступили. 30 июля наши спортсмены сразятся с греками.

Следующий этап Евролиги-2017 команда Беларуси проведет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Оппонентами станут мастера пляжного футбола из Польши, Португалии и Азербайджана.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительный день соревнований текущего этапа Евролиги, 30 июля, белорусские спортсмены сразятся с греками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Солодовников возглавил «Лиду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика