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Буйницкий командирован в «Динамо-Молодечно»

14.09.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» отправило нападающего Дмитрия Буйницкого в «Динамо-Молодечно».

Напомним, сегодня «Динамо-Молодечно» проведет первый домашний матч экстралиги против Бреста. Начало матча в 19:00.

В нынешнем сезоне Буйницкий провел 8 матчей в КХЛ, результативными баллами не отметился.

 
Теги: Брест
 
 
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Минское «Динамо» отправило нападающего Дмитрия Буйницкого в «Динамо-Молодечно».

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