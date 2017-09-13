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Буйницкий командирован в «Динамо-Молодечно»
14.09.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» отправило нападающего Дмитрия Буйницкого в «Динамо-Молодечно».
Напомним, сегодня «Динамо-Молодечно» проведет первый домашний матч экстралиги против Бреста. Начало матча в 19:00.
В нынешнем сезоне Буйницкий провел 8 матчей в КХЛ, результативными баллами не отметился.
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Минское «Динамо» отправило нападающего Дмитрия Буйницкого в «Динамо-Молодечно».
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