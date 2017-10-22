БАТЭ обошел минское «Динамо» в таблице чемпионата Беларуси

В матче 26-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Днепр».

Это позволило команде Александра Ермаковича подняться на второе место в турнирной таблице.

Напомним, лидирует «Шахтер», который опережает борисовчан на 2 очка и минское «Динамо» на три очка.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Днепром», БАТЭ – с «Нафтаном», «Динамо» – с «Ислочью».