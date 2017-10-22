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БАТЭ обошел минское «Динамо» в таблице чемпионата Беларуси

23.10.2017 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Днепр».

Это позволило команде Александра Ермаковича подняться на второе место в турнирной таблице.

Напомним, лидирует «Шахтер», который опережает борисовчан на 2 очка и минское «Динамо» на три очка.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Днепром», БАТЭ – с «Нафтаном», «Динамо» – с «Ислочью».

 
 
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Днепр».

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