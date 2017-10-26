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«Прессбол»: Апелляция БАТЭ по «делу Веремко» может быть рассмотрена 8-9 ноября

26.10.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

Апелляционный комитет намерен глубоко изучить тему и, понимая ее серьезность, спешить с вынесением вердикта не собирается. Дисциплинарным регламентом отводится две недели на вынесение решения (ч. 3-я ст. 66-й), однако «срок может быть продлен председателем АК при наличии объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы».

По информации издания, именно этой опцией, по всей видимости, и воспользуется комитет. В чемпионате страны в это время будет международная пауза, а до финиша останется два тура.

В состав Апелляционного комитета входят четыре человека – это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор Владимир Новицкий. Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но это дело прошлое – после того как он был назначен спортивным директором минского «Динамо», его членство в комитете приостановлено.

Согласно ст.65 дисциплинарного кодекса заседание Апелляционного комитета должно состояться не позднее, чем через 14 дней с дня подачи жалобы. Напомним, БАТЭ подал апелляцию в пятницу, 20 октября.

 
 
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По сведениям «Прессбола», заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

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