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КХЛ. Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф составляет 7 очков

04.11.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2).

Столичный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от восьмого места, которое гарантирует попадание в плей-офф, составляет 7 очков.

Заключительный матч домашней серии «зубры» проведут 13 ноября с «Ак Барсом».

 

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2).

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