|
КХЛ. Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф составляет 7 очков
04.11.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Столичный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от восьмого места, которое гарантирует попадание в плей-офф, составляет 7 очков.
Заключительный матч домашней серии «зубры» проведут 13 ноября с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии