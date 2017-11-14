ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

SEHA-Лига. БГК принимает «Металург»

15.11.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

SEHA-Лига

БГК имени Мешкова Беларусь – Металург Македония

15 ноября, 19.45

Турнирное положение: Вардар — 21 очко (7 матчей), Татран — 15 (7), Загреб — 13 (7), БГК им. Мешкова — 12 (6), Целе — 11 (7), Горенье — 10 (7), Металург — 6 (6), Нексе — 5 (7), Динамо Панчево — 3 (7), Войводина — 3 (7).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SEHA-Лига БГК имени Мешкова Беларусь – Металург Македония 15 ноября, 19.45 Турнирное положение: Вардар — 21 очко (7 матчей), Татран — 15 (7), Загреб — 13 (7), БГК им.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белоруска Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Тайбэе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика