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SEHA-Лига. БГК принимает «Металург»
15.11.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-Лига
БГК имени Мешкова Беларусь – Металург Македония
15 ноября, 19.45
Турнирное положение: Вардар — 21 очко (7 матчей), Татран — 15 (7), Загреб — 13 (7), БГК им. Мешкова — 12 (6), Целе — 11 (7), Горенье — 10 (7), Металург — 6 (6), Нексе — 5 (7), Динамо Панчево — 3 (7), Войводина — 3 (7).
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SEHA-Лига БГК имени Мешкова Беларусь – Металург Македония 15 ноября, 19.45 Турнирное положение: Вардар — 21 очко (7 матчей), Татран — 15 (7), Загреб — 13 (7), БГК им.
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