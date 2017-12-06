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Роналду стал первым игроком, забившим во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов
06.12.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Таким образом, 32-летний португалец стал первым игроком, забившим во всех шести матчах группового этапа турнира.
На счету Роналду 9 голов в шести играх. Он забил 4 гола АПОЭЛ, 2 – «Тоттенхэму» и 3 – «Боруссии».
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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