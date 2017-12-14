﻿ Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 24-м, Фуркад – 31-м, Елетнов – 37-м. 21.by
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Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 24-м, Фуркад – 31-м, Елетнов – 37-м

15.12.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня во французском Анси на третьем этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка. За Беларусь побегут Роман Елетнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский. 

Дата проведения
15 декабря, 16.15
Онлайн гонки

Анси, Франция. Спринт

Стартовый лист

1  Филипп Наврат
2  Феликс Лейтнер
3  Жан-Гийом Беатрикс
4  Михал Шлезингр
5  Миха Довжан
6  Хенрик Л’Абе Лунн
7  Шон Доэрти
8  Брендан Грин
9  Матвей Елисеев
10  Доминик Виндиш
11  Симон Шемп
12  Беньямин Вегер
13  Георге Бута
14  Фредрик Линдстрем
15  Арнд Пайффер
16  Тарьей Бо
17  Лоуэлл Бэйли
18  Тимофей Лапшин
19  Кентен Фильон-Майе
20  Рене Захна
21  Ларс Хельге Биркеланд
22  Эрик Лессер
23  Витаутас Строля
24  Йоханнес Бо
25  Михал Крчмарж
26  Клемен Бауэр
27  Теро Сеппяля
28  Себастьян Самуэльссон
29  Симон Дестье
30  Нэтан Смит
31  Мартен Фуркад
32  Руслан Ткаленко
33  Ондржей Моравец
34  Яков Фак
35  Максим Цветков
36  Микито Татизаки
37  Роман Елетнов
38  Симон Эдер
39  Александр Логинов
40  Тим Берк
41  Марио Дольдер
42  Андрей Расторгуев
43  Кресимир Црнкович
44  Митя Дриновец
45  Антон Бабиков
46  Эрленд Овренг Бьонтегорд
47  Лукас Хофер
48  Гжегож Гузик
49  Йоханнес Кюн
50  Кристиан Гоу
51  Калев Эрмитс
52  Дмитрий Абашев
53  Адам Вацлавик
54  Матей Казар
55  Тобиас Эберхард
56  Олли Хииденсало
57  Йеспер Нелин
58  Тсукаса Кобоноки
59  Владимир Илиев
60  Флоран Клод
61  Свен Гроссеггер
62  Артем Тищенко
63  Лукаш Журек
64  Корнел Пукьяну
65  Юлиан Эберхард
66  Красимир Анев
67  Эдин Ходжич
68  Дюджин Чхои
69  Мартин Отченаш
70  Томас Каукенас
71  Симон Фуркад
72  Томас Бормолини
73  Скотт Диксон
74  Роман Еремин
75  Лейф Нордгрин
76  Оскар Муйжниек
77  Жереми Финелю
78  Владислав Витенко
79  Александр Жирный
80  Апостолос Ангелис
81  Томаш Крупчик
82  Михал Шима
83  Евгений Гараничев
84  Антон Шипулин
85  Кароль Домбровски
86  Максим Ивко
87  Фредрик Йесбакк
88  Антонин Гигонна
89  Тьерри Кенал
90  Серафин Вистнер
91  Андрей Доценко
92  Бенедикт Долль
93  Антон Смольский
94  Тимур Куц
95  Давид Коматц
96  Даумантс Луса
97  Туомас Гренман
98  Тимур Хамитгатин
99  Скотт Гоу
100  Шимон Бартко
101  Михаил Клечеров
102  Антон Синапов
103  Ремус Фаур
104  Пеппе Фемлинг
105  Андржей Нендза-Кубинец
106  Пол Шоммер
 
 
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Сегодня во французском Анси на третьем этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка.

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