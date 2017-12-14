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Гродненцам расскажут, почему полезно бегать зимой
15.12.2017 16:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Открытая тренировка по бегу с известным тренером пройдет в Гродно в 11:00 16 декабря в манеже стадиона Неман.
Во время нее каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию и узнать, как правильно делать пробежки.
Открытую тренировку специально для гродненцев проведет тренер высшей категории, тренер Сергей Давыдько. Во время нее он покажет правильную технику бега и поможет каждому участнику попробовать применить ее на практике.
Тем, кто мечтает начать заняться бегом, но не решается, он сможет дать рекомендации, как правильно бегать зимой, как правильно дышать, ставить стопу и как не бросить пробежки через неделю занятий и многое другое.
Организатором мероприятия является Академия бега YOUCAN. Ее представители уверяют, что жителям Гродно нужно активнее заниматься утренними и вечерними пробежками. А чтобы пробежки приносили удовольствие, нужно бегать правильно.
Тренер Сергей Давыдько является участник международных полумарафонов, марафонов и сверхмарафонов. За 20 лет тренерской деятельности подготовил множество победителей и призеров чемпионатов Беларуси, участников чемпионатов мира и Европы.
Дата и место проведения открытой тренировки — 11:00 16 декабря, манеж ЦСК "Неман". Войти можно через служебный вход со стороны парковки по улице Калиновского.
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Первую в Гродно открытую тренировку по бегу проведет известный белорусский тренер Сергей Давыдько, который предложит испытать на себе правильную технику бега.
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