Борис Тасман: «Кто-то получил из нашего с вами кармана 2 миллиона долларов на два сезона, а «крумки» – кукиш с маслом. Такой вот суперчестный чемпионат»

Журналист Борис Тасман критически препарировал ситуацию, в которую попал клуб «Крумкачы».

«26 февраля лицензионный комитет постановил: «В связи с систематическими нарушениями требований регламента по лицензированию и контролю деятельности клубов, выразившихся в неоднократном нарушении сроков предоставления документов и повлекших срыв процесса лицензирования, заявление «Крумкачоў» (от 12.02.2018) на выдачу лицензии для участия в высшей лиге к рассмотрению не принимать».

«Официальное заявление» на сайте БФФ также клеймит «воронов»: «такое непредоставление документов и фактически срыв процесса лицензирования является беспрецедентным».

Директор департамента лицензирования БФФ Андрей Мишаев в интервью «Прессболу» поясняет: «Допустим, сейчас некоторые клубы сделали нам запросы на предоставление исключений по определенным критериям. Например, тренер у них есть, но без лицензии Pro... на исполкоме идет обсуждение: удовлетворить запрос — либо отклонить. А с «Крумкачамi» складывается такая ситуация: если им раньше шли на уступки, то они считают, что так и должно быть. Почему-то БАТЭ, минское «Динамо» да и другие клубы предоставляют документы за несколько дней до контрольной даты...»

Здесь я хочу поддержать сердитую тональность господина Мишаева. В самом деле, почему для кого-то делают исключения?! Выходит указ президента № 191 о господдержке спортивных клубов, в котором названы 15 футбольных клубов высшей лиги. То есть всех… кроме «Крумкачоў».

А знаете, сколько стоит господдержка? От 300 тысяч до миллиона долларов в год! Это значит, что кто-то получил из нашего с вами кармана 2 миллиона долларов на два сезона, а «крумки» — кукиш с маслом. Такой вот у нас суперчестный чемпионат страны!

Лишите господдержки всех — и тогда увидим, до какого февраля они подадут лицензионные документы и вообще, сколько тогда клубов останется в высшей лиге», – заявил Тасман.